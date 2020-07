Covid-19 a Fiumicino, Anselmi: “Tutti negativi i nuovi richiedenti asilo a via Bombonati”

Fiumicino – “Le persone giunte nella tarda serata di ieri al centro di via Bombonati sono 9 e sono soprattutto mamme con bambini e una coppia”. Lo dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Anna Maria Anselmi.

“Si tratta di richiedenti asilo in transito la cui destinazione finale è la Germania, in base agli accordi sui ricollocamenti – spiega Anselmi -. Tutti loro sono stati sottoposti a test sierologici e a tamponi che hanno dato esito negativo“.

“Gli organi competenti stanno lavorando alla messa a punto dei documenti di queste persone e non appena saranno ultimati potranno partire – conclude l’assessora -. La situazione è monitorata dall’amministrazione fin dall’inizio ed è sotto controllo. Non c’è alcuna ragione di lanciare allarmi e creare tensioni nella cittadinanza”.

