Fiumicino, Centrodestra e liste civiche: “Il Comune aumenta i debiti e a farne le spese sono i cittadini”

Fiumicino – “Denunciamo per l’ennesima volta il comportamento di questa Amministrazione che tenta di produrre bilanci fantasiosi. I cittadini di Fiumicino sono stanchi di ricevere queste richieste di denaro non dovute e puntualmente denunciano l’Amministrazione che condannata è costretta a pagare anche le spese processuali aumentando i debiti fuori bilancio“.

E’ quanto si legge in una nota congiunta del Centrodestra e delle liste civiche di Fiumicino, che prosegue: “Vogliamo che si cambi registro, non si possono pagare i debiti con le chiacchiere e soprattutto non si possono vessare i cittadini trattandoli come limoni da spremere. Il Comune dovrebbe organizzare il bilancio per sostenere le attività civiche, non per sanare i debiti pregressi. È ora di cambiare registro”.

