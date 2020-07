Fiumicino, la Lega: “Nuovi arrivi nel centro immigrati di via Bombonati, cittadini in allarme”

Fiumicino – “Ciò che sta avvenendo in via Bombonati a Fiumicino merita un chiarimento da parte del sindaco Montino. Molti residenti hanno informato il Senatore William De Vecchis di alcuni strani movimenti nel centro di accoglienza, con continui via vai in piena notte di furgoncini dai quali scendono numerose persone prive dei dispositivi di protezione anti Covid“.

E’ quanto dichiarano Vincenzo D’Intino e Federica Poggio della Lega-Salvini Premier, che aggiungono: “Chiediamo a Montino se sia a conoscenza di nuovi arrivi dopo gli ultimi sbarchi di clandestini (leggi qui) e se le preoccupazioni dei cittadini di Isola Sacra siano fondate. Se non riceveremo risposte ufficiali presenteremo nei prossimi giorni un’interrogazione urgente. Con la salute dei cittadini non si gioca”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino