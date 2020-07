Fiumicino sempre più green: 31 scuole funzioneranno solo con pannelli solari – VIDEO

Fiumicino – È stata discussa e votata nella mattinata di martedì 28 luglio 2020, durante il Consiglio Comunale, la delibera di concessione del servizio integrato energia, gestione, combustione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti termici ed elettrici degli immobili comunali.

La concessione prevede che 31 scuole funzioneranno solo con pannelli fotovoltaici installati sui tetti. Tre sono già operative con questo sistema grazie ai finanziamenti del progetto Kyoto

Saranno sostituite 8mila lampade con altrettante a LED, installate 28 pompe di calore elettriche e 29 impianti fotovoltaici dismesse tutte le caldaie a gas o gasolio, diversi chilometri di cavi e tubature (che saranno coibentate). Gli impianti termici saranno telecontrollati.

Interventi sono previsti sui tetti, negli edifici dove ce n’è bisogno Ci sarà un numero verde operativo tutto l’anno a disposizione delle dirigenze scolastiche per interventi immediati in caso di bisogno.

La delibera è stata illustrata dall’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia e approfondita dal sindaco Montino. Sono intervenuti per la maggioranza i consiglieri Paola Meloni e Ciro Sannino. La delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti. Assente l’opposizione.

“Oggi in Consiglio Comunale abbiamo votato una importantissima delibera che conferma la vocazione green di questa amministrazione”, commenta il sindaco Montino.

“Una delibera che ci permetterà di trasformare 31 scuole del territorio in edifici a risparmio energetico, grazie a pannelli fotovoltaici, pompe di calore elettriche, la sostituzione di circa 9000 lampade con altrettante a LED, la dismissione di tutte le caldaie a gas o gasolio. Il primo effetto darà il risparmio emergetico pari al 100% per quanto riguarda gas e gasolio e al 93% per l’energia elettrica”, prosegue il primo cittadino.

“Ma l’effetto principale sarà il drastico calo di immissione di CO2 nell’ambiente: un contributo enorme, per quello che possiamo, nella lotta all’inquinamento. Tutto questo senza che il Comune spenda un solo euro in più rispetto a quanto spende già per le forniture elettriche e termiche delle scuole della città”, conclude il Sindaco.

