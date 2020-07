Fiumicino – Fin dal momento della costruzione del Palazzetto Comunale, nell’Aula consiliare di Fiumicino era presente il crocifisso, simbolo della religione cristiana e di quei valori universalmente condivisibili. Dopo i lavori di ristrutturazione dell’Aula, per espressa volontà della Presidente del Consiglio comunale, quel crocifisso ora non sarà ricollocato al suo posto (leggi qui). La parente resterà bianca a “tutela della laicità dello Stato”, come dichiarato dalla stessa Vona. Una scelta che sta infiammando e dividendo l’opinione pubblica. E tu da che parte stai?

