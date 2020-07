Ladispoli, dal 3 agosto apre un nuovo sportello all’Ufficio Tributi

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che, per andare incontro alle esigenze dei contribuenti che in questi giorni stanno ricevendo le bollette Tari 2020 e per consentire tempi di attesa meno lunghi, dal 3 agosto presso l’ufficio tributi sarà aperto un ulteriore sportello a disposizione dei cittadini.

Si ricorda che per accedere all’ufficio tributi è necessario un appuntamento che può essere fissato

– sito istituzionale www.comunediladispoli.it sezione Servizi Online;

– mail ufficiotributi@comunediladispoli.it;

– Ufficio Urp

Il personale dell’Ufficio tributi riceverà esclusivamente il pubblico in possesso di appuntamento e nel rispetto di tutti i dispositivi di protezione previsti dalle misure anti contagio Covid-19.