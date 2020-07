Oltre 41 milioni per le isole minori, il ministro Boccia: “Al via investimenti per le scuole, opere pubbliche ed emergenze”

Sono 14,5 i milioni di euro destinati alle isole minori per il 2020, 14 per il 2021 e 13 per il 2022, per un totale di 41,5 milioni, secondo il decreto del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, approvato nell’ultima seduta straordinaria della Conferenza unificata.

Tra le isole destinatarie delle risorse del riparto 2020 vi sono anche Ponza-Palmarola che riceveranno 382.680 euro e Ventotene che ne riceverà 255.212.

“Gli amministratori locali delle isole minori – ha spiegato il ministro Francesco Boccia – da oggi avranno la garanzia che ogni anno avranno una quota di risorse da destinare a investimenti su scuole, opere pubbliche, emergenze connesse a tutte le esigenze che ogni isola ha.

Chi è in mare, normalmente, non ha i servizi che abbiamo, lo dico con una battuta, sulla terra ferma. Le isole minori – conclude la nota – hanno bisogno di aiuti ulteriori e i bilanci dei Comuni non bastano. L’auspicio è arrivare a regime con un fondo straordinario che consenta ad ogni isola di avere fino ad un milione di euro“.

(Il Faro online)