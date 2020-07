Ondata di calore: bollino arancione per tre città del Lazio

Allerta meteo: arriva un caldo torrido sulla regione Lazio. Nelle prossime ore assisteremo ad una rimonta dell’alta pressione sub-tropicale africana sul Mediterraneo. Questa toccherà progressivamente tutta la penisola italiana, in un quadro meteorologico in generale stabile per il Lazio.

Si tratterà della prima vera ondata di calore, infatti, la stagione estiva del 2020 fin’ora è risultata gradevole, con temperature generalmente consone alle medie del periodo. Però da oggi, fino ai primi di agosto, secondo quanto riportato dal portale meteo della Regione Lazio, registreremo temperature massime molto elevate, localmente fino a 40° con notti tropicali e molto umide.

L’incremento ha portato il Sistema Nazionale di previsione delle ondate di calore a valutare un progressivo aumento di rischio, infatti le onde d’afa si verificheranno per più giorni consecutivi ed essendo spesso associate a elevati tassi di umidità, compromettendo notevolmente la ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la popolazione, perciò il Ministero della Salute sta allertando la Nazione.

Si raggiungerà il livello arancione a Roma, Frosinone e Rieti dal 29 luglio, con condizioni del meteo rischiose per la salute dei soggetti più suscettibili. Molto probabilmente nei giorni a seguire verrà annunciato il bollino rosso, che indica condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive e non solo di anziani, bambini piccoli o di persone affette da malattie croniche.

Nei seguenti link si possono trovare i bollettini per le singole città: Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone.