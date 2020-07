Ostia, accordo tra Asl Roma 3 e Guardia di Finanza per concorsi più sicuri contro il contagio da covid-19

Ostia – La Asl Roma 3 e la Guardia di Finanza Centro Reclutamento hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’effettuazione dei concorsi in sicurezza sanitaria. Si tratta di un atto fondamentale per la ripresa delle attività concorsuali e di reclutamento della Guardia di Finanza sotto la garanzia del più rigoroso rispetto delle norme e delle cautele anti-covid19.

Dal 27 luglio al 31 gennaio 2021, infatti, la Guardia di Finanza di Ostia ha programmato concorsi che richiameranno quotidianamente nella cittadina centinaia di aspiranti provenienti da tutto il territorio nazionale. Le prove si terranno presso il Centro di Reclutamento di via delle Fiamme Gialle e, per i soli concorsi interni, presso l’Accademia di via Croviana 120 all’Infernetto.

La ASL Roma 3 d’accordo con la GDF ha predisposto le linee guida dettate dall’emergenza Covid-19 da adottare nei confronti dei partecipanti e di tutti i collaboratori impegnati, al fine di garantire loro la tutela della salute.

I candidati per accedere alle prove dovranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e dovranno sottoscrivere un’autocertificazione. In caso di Temperatura superiore a 37,5° e in presenza di sintomi, si impone la necessità della messa in sicurezza dei soggetti e del sistema concorsuale. E’ a questo punto che entrano in azione i servizi della Asl Roma 3. In caso di soggetto sospetto covid il personale del Servizio di Igiene e Sanità pubblica attiverà tutte le procedure previste, anche attraverso l’invio di una squadra infermieristica e prescrivendo le necessarie contromisure come l’isolamento del soggetto e l’obbligo di sanificazione dei locali.

Il Protocollo d’Intesa firmato ha validità per tutto il periodo delle procedure concorsuali.

A sottoscrivere il protocollo d’intesa sono stati il Commissario straordinario della Asl Roma 3, Giuseppe Quintavalle, e il comandante del Centro Reclutamento della Guardia di Finanza, Gen. Marcello Ravaioli.