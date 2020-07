Ostiamare, Simone De Martino: “Felice di restare in questa famiglia”

Ostia – Si è fatto apprezzare, nella prima stagione ad Ostia, non solo per le qualità in campo, nel momento in cui è stato chiamato in causa dal mister, ma anche per la grande disponibilità al sacrificio, la professionalità e le qualità umane, davvero lodevoli.

Parliamo di Simone De Martino, difensore classe ’91, arrivato dal Latina all’Anco Marzio e sempre pronto nelle occasioni che lo hanno visto protagonista, mettendoci tanta grinta. Ed è pronto a rinnovare l’amore con l’ambiente Ostiamare, e a vivere una nuova emozionante avventura, con mister Bonanni:

“Sono felice di rimanere ad Ostia, che per me è diventato un ambiente davvero famigliare. Lo scorso anno abbiamo vissuto belle emozioni, con un gruppo fantastico. Ma ora bisogna pensare al futuro, e sono pronto a questa nuova sfida, mettendomi a disposizione del tecnico Massimo Bonanni“.

Professionalità, grande disponibilità e la voglia di essere sempre più protagonista. Così riparte Simone, in biancoviola:

“Sono pronto a dare il meglio per questa squadra e per questa Società. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni, come ho sempre fatto. E quando sarà il mio momento cercherò di dare il giusto contributo alla causa biancoviola. Mi farò trovare pronto a ogni appuntamento!“.

Idee chiare anche su come si ripartirà, con questa nuova Ostiamare, targata Massimo Bonanni:

“Ho avuto modo di conoscere il mister nella sua precedente esperienza, sempre a Ostia. Mi fermavo, quando possibile, a guardare i suoi allenamenti, perchè mi piace il calcio e lui ha tanta esperienza e a grandi livelli. Come si riparte? Con grande entusiasmo, con la voglia di tornare a parlare solo di calcio, e a farlo con la determinazione e lo spirito giusto. Bisogna tornare a percorrere il sentiero giusto, quello che ci ha regalato tante soddisfazioni“.

Simone è pronto a dare il suo contributo. Idee giuste, grande voglia, e le qualità per essere importante per Ostia e per l’Ostiamare.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)