Pomezia, in casa nasconde un arsenale di armi rubate: arrestato 54enne

Pomezia – Nascondeva in casa una mitragliatrice e 5 pistole illegalmente detenute. L’uomo, un 54enne residente a Ciampino, ma da anni domiciliato a Pomezia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri nella prima mattinata di ieri 27 luglio.

I militari si sono recati presso l’abitazione del 54enne per eseguire una perquisizione domiciliare quando l’uomo, sentendo i carabinieri che stavano citofonando al suo campanello ha buttato dalla finestra un grosso zaino di colore nero che conteneva le armi.

A nulla è valso il tentativo maldestro, poiché altri carabinieri avevano accerchiato l’abitazione riuscendo così a notare il gesto e a recuperare lo zaino. Al suo interno sono state rinvenute 5 pistole, di cui due oggetto di furto in abitazione e due con la matricola abrasa, nonché una pistola mitragliatrice, modello Uzi, calibro 9, con silenziatore e mirino laser con moltissimi proiettili.

A casa dell’uomo sono stati rinvenuti anche un passamontagna e tre parrucche. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Il 54enne è stato accompagnato presso il carcere di Velletri dovrà rispondere di porto e detenzione di armi comuni da sparo ed armi clandestine nonché del reato di ricettazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia