Severini: “Prolungamento Atac 246 e sottopasso di Aranova, vittoria di Crescere Insieme in Consiglio”

Fiumicino – “Una località più sicura e meglio servita dal trasporto pubblico: è questa l’Aranova che voglio restituire ai cittadini con il mio mandato di consigliere comunale” – lo afferma in una nota Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme di Fiumicino.

“Oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti in questa direzione con l’approvazione all’unanimità nel Consiglio comunale di due mie mozioni, presentate con la lista civica Crescere Insieme. Nella prima ho chiesto la messa in sicurezza del sottopasso pedonale Anas di Aranova, troppo spesso abbandonato all’incuria e al degrado.

Nella seconda è stata approvata la richiesta per il prolungamento della linea Atac 246. L’ottimizzazione di questa linea con il suo prolungamento da Ponte Arrone a Aranova consentirebbe infatti di soddisfare le esigenze di lavoratori e studenti che potrebbero usufruire del trasporto pubblico per spostarsi con un notevole beneficio per l’ambiente e per la salute dei cittadini. Ringrazio l’aula per la sensibilità dimostrata nell’approvare all’unanimità queste due mozioni”.