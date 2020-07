70 adesioni per il workshop del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina

Latina – Sono state ben settanta le iscrizioni pervenute alla segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina per partecipare al workshop formativo gratuito “Imprenditrice digitale”, svoltosi lo scorso 27 luglio mediante collegamento da remoto.

Il corso, destinato alle imprenditrici e aspiranti tali, di tutti i settori economici, è stata un’opportunità per approfondire informazioni e conoscenze sui social network così da acquisire le competenze necessarie per gestire il proprio profilo aziendale ed iniziare a promuovere e vendere i propri prodotti online arrivando in modo diretto, efficace e veloce al cliente.

La modalità del webinar ha agevolato la partecipazione di imprenditrici dei comuni geograficamente più distanti dal capoluogo e persino superato i confini provinciali con partecipanti residenti a Frosinone, Fiuggi ed Anzio. La risposta immediata e numerosa ha entusiasmato le componenti del Comitato spronandole a continuare con la formazione online la cui ripresa è già programmata per il prossimo autunno.

“Un’occasione voluta fortemente dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina – dichiara la Presidente Antonella Masocco – per incoraggiare le imprenditrici e aspiranti tali ripristinando la rete di supporto che il Comitato ha sempre garantito sul territorio attualizzandola, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, sotto forma di incontri a distanza messi a disposizione delle donne grazie all’impegno ed alla volontà di altre donne professioniste”.

“Le imprese al femminile – ha tenuto a sottolineare il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina Mauro Zappia – sono una ricchezza per il territorio e il dinamismo tipico delle donne, che decidono di mettersi in proprio, può certamente produrre nuova linfa per il tessuto imprenditoriale locale. Le azioni mirate a sostegno di questa importante categoria, finalizzate ad assicurare nuove competenze, fanno si che le imprenditrici della nostra provincia possano adeguarsi al mutamento costante del mercato in qualsiasi settore, nell’artigianato così come nel welfare, nei servizi alla persona così come nel turismo, creando valore aggiunto”.

