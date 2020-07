Anzio, il programma del ritiro e le amichevoli

Anzio – Inizierà ufficialmente il prossimo 17 agosto con il ritiro del materiale la stagione 2020/21.

La rosa a disposizione di mister Guida comincerà a lavorare sul campo a partire da martedì 18 agosto con una doppia seduta e svolgerà tutta la preparazione pre-campionato allo stadio ‘Massimo Bruschini’.

Definito anche il quadro delle amichevoli: si comincia il 22 agosto con un test in famiglia, sabato 29 incontro casalingo contro la Vigor Perconti, già affrontata sia nel corso della preparazione alla passata stagione che in campionato.

Il 2 settembre arriva al ‘Bruschini’ l’ambiziosa matricola Terracina, di nuovo ai nastri di partenza in Eccellenza a sette anni di distanza dall’ultima partecipazione alla massima serie regionale. In casa anche il 6 settembre, contro il Villalba Ocres Moca mentre l’unica trasferta è prevista per domenica 13 settembre, a Palestrina, contro gli arancio-verdi terzi nell’ultimo girone B di Eccellenza. Gli ultimi due appuntamenti sono previsti il 16 e il 19 settembre, rispettivamente contro Virtus Ardea e Cos Latina, compagini che hanno disputato l’ultimo girone C di Promozione.

La preparazione si concluderà con la seduta pomeridiana del 25 settembre, due giorni dopo è previsto il debutto in una gara ufficiale con la prima giornata del nuovo campionato di Eccellenza.

Il Calendario delle Amichevoli

Sabato 29 agosto, ore 17:00

Anzio – Vigor Perconti

Mercoledì 2 settembre, ore 17:00

Anzio – Terracina

Domenica 6 settembre, ore 10:00

Anzio – Villalba Ocres Moca

Domenica 13 settembre, ore 10:30

Palestrina – Anzio

Mercoledì 16 settembre, ore 17:00

Anzio – Virtus Ardea

Sabato 19 settembre, ore 17:00

Anzio – Cos Latina