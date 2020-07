Approvati i lavori delle aree esterne della Casa della Salute di Palidoro

Fiumicino – “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione in Giunta del progetto definitivo di lavori di ristrutturazione delle aree esterne della Casa della Salute di Palidoro, che sarà effettuato dall’assessorato ai Lavori pubblici”. Lo dichiarano il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Stefano Calcaterra e la consigliera comunale Paola Magionesi.

“Finalmente – proseguono – si avrà la giusta viabilità di accesso al presidio sanitario che sta sorgendo a Palidoro. Nel frattempo proseguono spediti i lavori che la Asl sta effettuando di riqualificazione delle parti esterne della Casa della salute. A breve la parte nord del Comune di Fiumicino avrà quella risposta, fino a oggi assente, alle reali necessità sanitarie della popolazione residente”.