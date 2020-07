Benacquista Latina Basket, confermato Benetti: “Nessun dubbio nel proseguire”

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver rinnovato di un ulteriore anno l’accordo con Gabriele Benetti: «Sono molto contento di rimanere a Latina – conferma entusiasta Gabriele – l’accoglienza avuta da parte della società e dello staff tecnico, già dallo scorso mese di febbraio, è stata eccezionale e non ho avuto dubbi nella scelta di proseguire il rapporto».

L’atleta vicentino classe 1995 si era unito alla squadra nerazzurra lo scorso 29 febbraio con l’accordo di rimanere fino al completamento della stagione

2019/20. Le note vicende legate alla pandemia dovuta al Covid-19 non hanno, però, permesso a Gabriele di esordire ufficialmente in campionato, ma ha potuto prendere parte soltanto ad alcune sessioni di allenamento e allo scrimmage con la compagine capitolina della Virtus Roma, prima del lockdown: «Il Covid-19 mi ha giocato un brutto scherzo. Ero reduce da 10 mesi di duro e costante allenamento per arrivare pronto a rimettermi in gioco, ma nel momento di tornare sul parquet in modo ufficiale, si è fermato tutto. Mentalmente è stato uno scossone importante, ma, a essere sincero, ha rinnovato e incrementato la mia grande voglia di tornare a giocare».

Nel corso di questi mesi, dopo l’input “sciogliete le righe” sancito dalla conclusione anticipata della stagione 2019/20, Gabriele ha continuato il suo percorso di allenamento individuale: «Non ho mai smesso di allenarmi, l’ho fatto con Marco Ranalli nel periodo del lockdown, appena è stato possibile sono tornato in palestra e anche adesso che sto trascorrendo le vacanze al mare, continuo a fare pesi e ad andare a correre. Voglio essere in forma per questa nuova stagione con la maglia della Benacquista».

Benetti conosce bene la Serie A2, avendo partecipato al campionato per 3 stagioni (dal 2015 al 2018) con la Virtus Roma e iniziato la stagione 2018/19 con il Legnano Basket, prima di doversi fermare per via di un infortunio. Già a febbraio, era arrivato a Latina con la voglia di dare il proprio contributo alla formazione nerazzurra, oltre al forte desiderio di rimettersi in gioco e dimostrare, in primo luogo a sé stesso, di poter continuare la sua carriera cestistica, considerato anche il grandissimo lavoro di riabilitazione e allenamento portato avanti nel periodo post infortunio.

Seppur ancora non ci siano direttive esecutivi su tanti aspetti legati al prossimo torneo, l’ala di 200 cm Benetti punta su fattori determinanti per ripartire nel miglior modo possibile: «Sono convinto che il mio desiderio di tornare il più presto possibile sul parquet, sia condiviso da tutti gli atleti, dallo staff tecnico e dirigenziale e, anche se non si conoscono ancora i tempi e i modi precisi della ripartenza, la cosa che ci accomuna è la voglia di ritrovarci sul rettangolo di gioco. Come avevo detto a febbraio sono arrivato a Latina con il preciso intento di dare il mio contributo alla squadra e non vedo l’ora di poterlo dimostrare in campo».

A Gabriele va il rinnovato, sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa nuova stagione con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.