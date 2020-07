Covid-19, via libera di Palazzo Chigi alla proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre

Roma – Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre. L’attuale stato di emergenza era in scadenza al 31 luglio.

In mattinata era arrivato il via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti (leggi qui). Ieri l’ok del Senato (leggi qui). (fonte Ansa)