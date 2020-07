Fiumicino – “Si è appena concluso l’incontro che ho fatto in Comune insieme all’assessore ai Lavori pubblici Caroccia e al presidente delle Attività produttive Zorzi con i commercianti di via Torre Clementina”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino attraverso un post di Facebook.

“Abbiamo illustrato loro il progetto definitivo di riqualificazione del secondo tratto di strada – scrive il primo cittadino -, quello che va da Piazza Grassi a via del canale. I lavori partiranno presumibilmente a metà settembre, per consentire ai commercianti di lavorare in tranquillità per quest’estate già complicata dall’emergenza sanitaria. Si svolgeranno su due fronti e dureranno fino all’inizio della prossima estate”.

Foto 2 di 2



“La pavimentazione e i decori saranno gli stessi realizzati nel primo tratto di strada, mentre all’altezza della passerella pedonale sarà creata una vera e propria piazzetta con pavimentazione rialzata. Saranno anche realizzate aiuole e messe nuove alberature da piazza Grassi fino alla passerella”.

“Infine – conclude il Sindaco – gli attuali chioschi saranno tutti riqualificati ex novo, con ampie vetrature e su due livelli, e spostati sul lato del canale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino