Formia, incendio nel supermercato Pellicano

Formia – Oggi pomeriggio, intorno alle 15.35, i Vigili del Fuoco di Gaeta e Castelforte sono intervenuti a Formia per un incendio all’interno del supermercato Pellicano.

I Vigili del Fuoco hanno constatato la presenza di un rogo, scaturito per cause in fase di accertamento, che stava interessando delle attrezzature e materiale generico dell’attività di generi alimentari.

L’attenzione dei Vigili si è concentrata alla salvaguardia delle persone che occupavano gli appartamenti superiori dove alcuni stavano lamentando la presenza del fumo di combustione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazione di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono protratte per alcune ore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia