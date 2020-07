Fregene, arriva il collegamento diretto stazione-spiaggia: tutte le novità

Fiumicino – “Dopo una campagna di ascolto avviata dall’assessorato al Trasporto Pubblico Locale e dagli uffici comunali preposti, con le associazioni e la Pro Loco di Fregene si è deciso di cambiare percorso ed orari della linea 11. Il nuovo percorso che facilita l’uso della linea grazie allo spostamento del capolinea direttamente alla stazione di Maccarese, sarà in vigore da lunedì 3 agosto”. Lo dichiara l’assessore Paolo Calicchio.

“Tra le novità del nuovo percorso, che sarà attivo anche per la stagione invernale, la possibilità di raggiungere direttamente via del Campo Salino partendo da Fregene – spiega l’assessore -. Inoltre, gli studenti potranno arrivare con un unico mezzo all’istituto Paolo Baffi di Viale di Porto, a Maccarese”.

“Inoltre, il bus passerà di fronte all’istituto Marchiafava, attraversando via Campo Salino, fino a raggiungere il liceo Leonardo Da Vinci e la scuola media di Maccarese per fare capolinea alla stazione di Maccarese stessa – prosegue ancora Calicchio -. Infine, il nuovo percorso permette di raggiungere il lungomare di Fregene direttamente dalla stazione”.

“Un’altra modifica importante riguarda gli orari, soprattutto della mattina – aggiunge l’assessore -. Per consentire ai pendolari di prendere il primo treno utile per Roma delle 7:05 dalla stazione di Maccarese, la prima corsa dell’11 partirà alle ore 6:15”.

“Sono stati, poi, allineati gli orari di partenza del bus dalla stazione di Maccarese con quelli di arrivo dei treni regionali” sottolinea ancora Calicchio.

“Alla luce di queste novità continueremo a monitorare la situazione per rendere il nostro servizio sempre più appetibile e utilizzato dai cittadini – conclude l’assessore -. Ovviamente ringrazio la dirigente, i delegati degli uffici, nonché gli ingegneri messi a disposizione dalla ditta Trotta, che ci permettono di aggiornare le linee quasi in tempo reale per rendere sempre più efficiente un servizio fondamentale per la città”. Tutte le informazioni su linee e orari del TPL sul sito www.trotta.it alla sezione Fiumicino.