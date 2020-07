Giulietta Rebeggiani, la piccola attrice di Fiumicino, candidata al Premio Fantastichini

Fiumicino – Favolacce è il film del 2020, un lavoro cinematografico importante che ha riscosso ottime critiche ed è stato premiato con l’Orso d’Argento per la sceneggiatura al Festival di Berlino, con ben cinque Nastri d’Argento tra cui miglior film e ancora il Globo d’Oro per la regia e la scenaggiatura.

Uscito prima on demand a maggio, a causa Covid19, e poi nelle sale cinematografiche il 15 giugno, oggi il film che ha tra gli attori Elio Germano, è sulle più importanti piattaforme di streaming e ancora raccoglie molti consensi tra il pubblico. Una favola nera ambientata nella malinconica e brutale periferia romana che racconta le vite di alcune famiglie apparentemente normali ma che nascondono spiacevoli realtà.

Una delle protagoniste del film è stata la piccola Giulietta Rebeggiani, 13 anni, della scuola Mtda – Music, Theater and Dance Academy , di Parco Leonardo (Fiumicino), già intevistata da Il Faro on line vedi link https://www.ilfaroonline.it/2020/03/14/favolacce-il-set-del-film-raccontato-da-giulietta-rebeggiani-giovane-attrice-di-fiumicino/325315/.

Un grande impegno psicologico per la piccola attrice che si è approcciata ad un importante contesto e il duro lavoro è stato ripagato con una grandiosa candidatura al premio Ennio Fantastichini; l’ 8 agosto 2020 nel castello medievale di Pantelleria, isola del cuore del famoso attore scomparso due anni fa e a cui è intitolato il premio, si terrà la premiazione del miglior attore emergente dell’anno, categoria per la quale è stato istituito il concept.

La madre di Gulietta, Manuela Mazzini, così commenta: “siamo veramente molto felici per questa opportunità, Favolacce è un film di grande spessore; sono orgogliosa di Giulietta, è un momento ed un passo per lei molto importante. Nonostante il film abbia una trama drammatica dai risvolti oscuri, sul set vi era sempre un’atmosfera gioviale, tanta attenzione verso i bambini che hanno legato molto tra loro; i registi Fabio e Damiano D’Innocenzo e la troupe tutta sono stati meravigliosi. Giulietta si è trovata benissimo”.

Ma la piccola attrice fiumicinese non è la sola in famiglia ad avere uno spiccato talento, infatti si può ben dire che sia sorella d’arte; anche Margherita Rebeggiani, più grande di pochi anni, ha davanti a sé una florida carriera nel mondo del cinema e del teatro.

Già premiata come miglior attrice al Cortinametraggio con uno di sei corti in concorso dal titolo “Settembre” e che sarà anche presentato anche al Giffoni Festival, Margherita ha in cantiere un prestigioso progetto: sarà una dei quattro protagonisti (Betta) di una serie Disney per teenagers tutta italiana, dal titolo “I cavalieri di Castelcorvo”, un mix di avventura e fantasy ambientato nei piccoli borghi laziali. La serie sarà presentata in anteprima in Italia nel corso del 2020 sul canale Disney+. Presto ne sentiremo un gran parlare.

In conclusione e in attesa di scoprire il verdetto del Premio Ennio Fantastichini facciamo un grande in bocca al lupo alle due talentuose sorelle Rebeggiani di Fiumicino per i loro grandiosi progetti futuri che rendono fiera l’intera cittadina.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie di Fiumicino