Nuovi arrivi al centro di via Bombonati a Fiumicino, CasaPound: “Il Comune pensi anche ai residenti”

Fiumicino – “Siamo venuti a conoscenza di nuovi arrivi di immigrati clandestini presso il centro di Via Bombonati, a Isola Sacra. Ad oggi abbiamo una concentrazione massiccia di richiedenti asilo provenienti da diverse città d’Italia.

In tutto 9 arrivati, si dice, dopo aver effettuato una quarantena precauzionale e tamponi risultati poi negativi (leggi qui)”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da CasaPound Fiumicino, che prosegue: “Nonostante ad oggi non siano ancora pervenuti i bonus affitti, che dovevano essere emessi a 40 giorni dalla scadenza della domanda lo scorso 14 maggio 2020, nonostante ci si concentri principalmente sulla distribuzione delle persone nei locali, il nostro Comune continua a dare priorità ad immigrati clandestini piuttosto che ai suoi cittadini“.

“L’amministrazione cittadina si concentra sulla distribuzione di alcolici (rendendo impossibile il lavoro di pub e negozi del settore leggi qui) e sulle strisce blu anche per i residenti su via Torre Clementina leggi qui e sull’ingresso di 9 clandestini, senza prendersi la benché minima cura della propria popolazione, che ad oggi si trova a dover affrontare spese folli e Tari in scadenza e a pagare per la mancata prevenzione che tutt’oggi non sembra essere presa sul serio. Continueremo a monitorare la situazione giorno giorno affinché si faccia luce sulle priorità del nostro sindaco”, conclude la nota.