Paura a Ponza: incidente tra un’auto e un camion che trasportava gas

Ponza – Attimi di paura a Ponza. Sulla panoramica per Le Forna si è registrato un brutto incidente, che ha visto coinvolte un’auto con a bordo dei ragazzi e un camion che trasportava gas.

Tempestivo l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Una persona è rimasta gravemente ferita nell’impatto e trasportata in ospedale. Nel frattempo, al via le indagini delle Forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

