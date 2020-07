Roma, nascondeva un arsenale di armi in cantina: arrestato un 42enne

Roma – Nascondeva armi e munizioni in cantina. Nel corso della mattinata di ieri 28 luglio, i Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 42enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione abusiva di munizioni e omessa denuncia di materiali esplodenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo e detenzione di giocattoli trasformati in armi.

I Carabinieri, al termine di una mirata attività informativa, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, l’hanno perquisita e, nella pertinente cantina, hanno rinvenuto e sequestrato 73 cartucce calibro 9x17e due pistole a salve prive del tappo rosso.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato, a seguito del rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Roma e all’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

