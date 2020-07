Atletica leggera, Salvatore Nicosia guiderà i corsi per i bambini all’Elis di Roma

Roma – Da settembre al Centro Sportivo Elis a Roma, in zona Tiburtina, partirà la scuola di atletica leggera.

In collaborazione con lo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), infatti, si terranno i corsi con la guisa di Salvatore Nicosia, campione mezzofondista italiano, medaglia d’oro a Seoul nella Coppa del Mondo di maratona a squadre.

L’obiettivo è quello di far accresce la disciplina tra i giovani, praticandola in un impianto che inizierà questa esperienza, cercando di convolgere e far innamorare le nuove generazioni.

“Sono molto contento di questa proposta – spiega Nicosia– in questo centro si può fare molto bene, iniziando proprio dai bambini. La collaborazione con Elis e Csen può portare degli ottimi risultati, insieme può nascere una sinergia volta alla crescita dell’atletica”.

A seguire il commento di Marco Stomeo direttore del centro formativo sportivo: “E’ nostra intenzione puntare sull’atletica, il nome di Salvatore Nicosia è una garanzia per avviare i corsi e capire dove possiamo arrivare. Ci troviamo in quadrante di Roma molto popoloso nel quale c’è un’importante richiesta per questo sport”.