Fiumicino – “Anche oggi sono proseguiti a Fregene i lavori di asfaltatura di alcune strade“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia. “Dopo via Castellammare e altre vie interne – prosegue – è stata la volta di via Bussana, interessata nei mesi scorsi da una serie di lavori di Acea Ato 2″.

“Stiamo predisponendo con gli uffici Patrimonio e Bilancio un programma per altri interventi nel quadrante. Inizieranno nei prossimi giorni – conclude Caroccia – anche i lavori in viale Maria, via Praia a mare e via Monti dall’Ara a Maccarese per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strada“.