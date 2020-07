Civitavecchia, ancora posti liberi al Nido di Ginevra: domande aperte fino al 7 agosto

Civitavecchia – L’Ufficio Pubblica Istruzione rende noto che, dal 30 luglio fino alle ore 13.00 del 7 agosto, sono aperti i termini per presentare istanza di nuova iscrizione dei minori all’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di Ginevra”, per l’anno educativo 2020/2021. Possono essere ammessi all’asilo nido comunale i minori che alla data del 1 settembre 2020, abbiano un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti:

• lattanti da 3 a 10 mesi;

• semidivezzi da 10 e un giorno a 22 mesi;

• divezzi da 22 mesi e un giorno a 32 mesi.

I posti disponibili presso l’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di Ginevra” sono così distinti:

n. 4 lattanti;

n. 3 semidivezzi;

n. 1 divezzi;

Gli Asili Nido Comunali offriranno il servizio dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per coloro che ne faranno richiesta, saranno attivi i laboratori didattici, dal 15 settembre 2020 al 30 giugno 2021, dalle ore 14.00 alle 15.30.

Le istanze potranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusivamente on-line. In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, contattare i seguenti numeri: 0766 590925 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00).

L’assistenza alla compilazione on line potrà essere richiesta all’interno della procedura on line. L’ultimo giorno utile all’invio delle domande, il 7/08/2020, si garantirà l’assistenza dalle ore 10,00 fino alle ore 12,00.

L’ufficio Scuola comunica inoltre che la Regione Lazio ha accordato al Comune di Civitavecchia il contributo per l’abbattimento delle rette relative all’anno educativo 2020/2021. Questo consentirà agli utenti un minore esborso di denaro per pagare l’asilo nido. Comunicazioni in merito potranno essere date all’utenza quando le iscrizioni saranno concluse.

