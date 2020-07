Fiumicino – “Anche il cannolicchio sarà iscritto nel registro De.C.O., il marchio di denominazione comunale di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività e dei prodotti agro-alimentari tradizionali locali”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Flavia Calciolari.

“Con una delibera votata oggi in Giunta – spiega – abbiamo deciso che il cannolicchio, dopo la tellina di Fregene e Passoscuro che lo ha ottenuto nel 2018, avesse tutti i requisiti per ambire al marchio di denominazione comunale di origine che, ricordo, è un marchio gratuito che offre una forza in più per la commercializzazione dei prodotti locali”.

“Il cannolicchio – conclude Calciolari – è un prodotto tipico del nostro mare, che viene infatti pescato al largo del nostro litorale, da Palidoro fino ad Isola sacra tramite le turbosoffianti. Oltre ad essere un alimento gustoso e unico, ideale per la realizzazione di piatti di qualità“.