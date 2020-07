Forum Terzo Settore: “Soddisfazione per i fondi stanziati dalla Regione Lazio per i soggiorni estivi dei disabili adulti”

Regione Lazio – “Il Forum Terzo Settore del Lazio esprime grande soddisfazione per il rinnovato impegno della Regione Lazio in favore delle persone particolarmente fragili, segnatamente le persone disabili adulte, e ringrazia l’Assessore alle Politiche sociali e Welfare, Alessandra Troncarelli, per il suo forte impegno e sensibilità.

Infatti, anche attraverso il lavoro intenso e incessante, specie in questo periodo di crisi causato dalla pandemia del Covid-19, della ‘Cabina di regia‘ istituita dalla Regione Lazio con il Forum Terzo Settore Lazio e le sue reti e le altre parti sociali, l’Assessore ha reperito somme davvero significative per i Centri estivi per disabili adulti” – Cosi si esprime la portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, che aggiunge:

“Dopo le richieste di una più ampia attenzione e sostegno concreto alle persone con disabilità, la Regione Lazio ha così individuato 7 milioni di euro provenienti da fondi europei, coprendo il costo vivo di questi ‘Pacchetti vacanza‘ per la prima volta destinati – una reale innovazione – a persone adulte con disabilità ed anche agli operatori sociali che le accompagneranno, e che saranno finalmente in un numero adeguato in rapporto ai loro assistiti. Questo, attraverso un apposito Bando, a cui potranno partecipare le organizzazioni di Terzo Settore, che organizzeranno i soggiorni fissati in almeno sette giorni e notti.

Grazie ancora alla Assessore Troncarelli, che con questa azione permetterà a tanti nostri concittadini adulti portatori di handicap e alle loro famiglie un reale sostegno ed una maggiore interazione ed integrazione nella nostra comunità regionale e nazionale” – conclude la portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, Danese.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio