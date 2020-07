Incendio a Montalto Marina, in fiamme l’hotel Margherita

Montalto di Castro – Serata di paura sul litorale a nord di Roma, dove un vasto incendio è divampato nell’hotel residence Margherita, a Montalto Marina. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento della struttura mentre gli ospiti venivano messi in salvo.

Il rogo avrebbe avuto origine nella parte alta della struttura, e in poco tempo si è propagato all’intero palazzo, ma le cause sono ancora da accertare. Sul posto anche i militari dell’Arma. Al momento non si registrano feriti o intossicati.

(Il Faro online)