Torino – La Roma passa all’Olimpico Grande Torino e si assicura il quinto posto in classifica: i giallorossi battono il Torino per 3-2, Fonseca raggiunge così l’Europa League senza passare dai preliminari. Per il Torino, invece, è arrivata la 20esima sconfitta in campionato, record negativo eguagliato. (fonte Ansa)