Nettuno: la Lega incontra la cittadinanza

Nettuno – “Su iniziativa del Responsabile Enti Locali per la Provincia di Roma, Avv. Francesco Petrocchi, con la collaborazione del Coordinatore Lega Nettuno, Sen. Gianfranco Rufa, è in programma per la giornata di giovedì 30 luglio l’incontro “Lega in Comune” – lo comunica in una nota la Lega Nettuno.

“Da sempre, la Lega ha l’ambizione di far comprendere quanto sia fondamentale la figura degli amministratori locali e quanto sia importante la loro formazione affinchè esercitino il proprio ruolo secondo i principi di buon governo, sobrietà e decoro alla base dello spirito ispiratore del partito.

Per questo motivo, i più alti rappresentanti del partito Lega, tra cui il Coordinatore provinciale e regionale, rispettivamente On. Claudio Durigon e On. Francesco Zicchieri ma anche parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali e metropolitani della Lega – per citarne alcuni Sen. De Vecchis, On. Gerardi, On. Bonfrisco, On. Baldassarre, On. Cartaginese, On. Giannini ed On. Proietti- illustreranno le proposte per rendere maggiormente funzionale il rapporto tra il partito e gli eletti e per valorizzarne e supportarne l’azione nei Territori.

Come partito di maggioranza, facciamo nostre le linee nazionali assicurando alla cittadinanza, sin dal primo giorno, quel costante confronto e dialogo utile a comprenderne i bisogni ma, soprattutto, a ricavarne consigli su come meglio coordinare la nostra presenza per il bene della città di Nettuno.

Per questo, è fondamentale la partecipazione di quanti hanno a cuore il territorio per poter stringere un rapporto di fiducia e attiva collaborazione tra i singoli e l’amministrazione, proficuo per tutti. L’invito è dunque per giovedì 30 luglio presso il Lido Bellavista a Nettuno a partire dalle ore 18.30 ricordando l’obbligo di indossare la mascherina”.