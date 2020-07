Radio Dimensione Suono fa tappa a Cerenova

Cerveteri – La carovana musicale di Rds 100% Grandi Successi, fa tappa a Cerveteri, presso la località marina di Cerenova. Venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 18:00, ospiterà il brand della storica emittente radiofonica, che porterà con se musica, intrattenimento e tanti originalissimi gadget.

Un lungo tour quello di Rds, che dopo aver toccato altre importanti località italiane, tra cui Cattolica, Milano Marittima, Cervia, Jesolo e molte altre, sceglie la città etrusca per portare il suo nome e la sua allegria. Doppio l’appuntamento: dalle ore 18:00 alle 20:00 al mare, mentre dalle ore 21:00 alla mezzanotte nella Piazza del Mercato.

“Il tour estivo di Rds 100% Grandi successi, una delle radio più ascoltate in Italia, fa tappa nella nostra Città. Una scelta che ci riempie di orgoglio che conferma ancora una volta quanto Cerveteri e la sua località di mare sia oggetto di attenzione dei grandi brand – ha detto l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive Luciano Ridolfi – sarà una serata all’insegna della musica, del sano divertimento da vivere insieme, nel rispetto del trattamento delle norme vigenti anti-Covid.

L’iniziativa ha anche un valore sociale: Rds infatti posizionerà una bicicletta elettrica; il pubblico avrà la possibilità di pedalare e accumulare km, che man mano verranno conteggiati su un maxi-schermo. Per ogni km percorso verranno devoluti 2 euro in favore di un progetto di beneficenza che Rds realizza in collaborazione con Menarini, storica industria farmaceutica italiana”.

“Ovviamente – prosegue l’Assessore Luciano Ridolfi – ci divertiremo in sicurezza. Siamo reduci da uno dei periodi tristi e difficili della storia della nostra nazione. Per questo, pur volendo dare un piccolo ma importante segnale di ritorno alla normalità, con Rds saremo scrupolosi nel far sì che tutte le normative vigenti in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19 vengano rispettate.

Con l’occasione, ci tengo sin da ora a ringraziare la Delegata Romina Simeone, che così come in passato si è resa subito disponibile a prestare la propria collaborazione alle attività del mio assessorato, facendo sì che questa bella iniziativa venisse realizzata. Non mi resta altro dunque, che invitare le famiglie e i giovani, a trascorrere insieme una serata in compagnia della musica di Rds 100% Grandi Successi”.