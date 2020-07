Anzio: telecamere di ultima generazione contro l’abbandono dei rifiuti

Anzio – “Da ieri mattina, ad Anzio, è in funzione la prima telecamera movibile, di nuova tecnologia ed alimentata con energia solare, per il controllo dello smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio comunale”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, in riferimento al nuovo piano di controllo del territorio che si servirà di telecamere per contrastare il fenomeno dell’abbandono in strada dei rifiuti indifferenziati e degli ingombranti.

Nei prossimi giorni ne posizioneremo altre, con l’obiettivo di sanzionare chi continua a deturpare la città e far aumentare i costi sostenuti dalla collettività per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

