Ardea, approvata la mozione di Mari: “Una piazza a Tor San Lorenzo”

Ardea – “Ieri il Consiglio Comunale di Ardea ha fatto il primo passo per realizzare la piazza di Tor San Lorenzo. Approvando la mia mozione, gli uffici completeranno la progettazione ed il comune aprirà un tavolo con la Regione Lazio, che già si è detta disponibile a dialogare per trovare una soluzione. Dopo 50 anni dalla nascita del nostro comune, Tor San Lorenzo potrebbe finalmente avere una piazza”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere comunale e capogruppo del Pd Alessandro Mari.

“Ringrazio i consiglieri comunali – prosegue Mari – e le forze politiche che hanno condiviso la mia proposta, per cui ho già sollecitato gli uffici regionali per avere un buon esito. Una località turistica come Tor San Lorenzo, con decine di migliaia di residenti, non può non avere una piazza, uno spazio di condivisione e di comunità”.

“Pensiamo anche alla prossima sfida – conclude il Consigliere -, che sarà la riapertura della delegazione di Tor San Lorenzo per restituire un servizio alla cittadinanza”.

