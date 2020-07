Ardea, ennesima notte di furti e paura a Nuova Florida

Ardea – Non si fermano i furti nel quartiere Nuova Florida, ad Ardea, neanche quando i proprietari sono in casa. Il fatto è accaduto nella notte di oggi 31 luglio, in via Rimini.

Tre ladri sono entrati nel giardino di una villetta della zona. I proprietari, grazie all’illuminazione esterna e alle felpe colorate indossate dai malviventi, hanno notato i tre dalla finestra del secondo piano.

È bastato un grido di avvertimento per cacciarli via. I furfanti, sentite le urla della famiglia, sono fuggiti a piedi scavalcando il muretto della villa. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Anzio in seguito alla segnalazione dei proprietari.

I furti ad Ardea sono ricorrenti, tanto che i cittadini del comune si sono riuniti in maniera autonoma più volte per aiutarsi a vicenda con segnalazioni, consigli e turni di ronde, al punto tale da creare gruppi di Facebook proprio sull’argomento.

