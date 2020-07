Civitavecchia, dal 3 agosto cambiano gli orari di accesso all’ecocentro comunale

Civitavecchia – A partire da lunedì 3 agosto 2020 l’ecocentro comunale situato in Via Alfio Flores 15, a Civitavecchia, avrà un nuovo orario al pubblico. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 07:40 alle ore 14:00. Il conferimento è gratuito e l’accesso all’interno della struttura è consentito ad un massimo di 2 utenti contemporaneamente.

In ottemperanza alle disposizioni di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19, i cittadini che intendono utilizzare il servizio sono invitati a rispettare le misure di sicurezza sanitaria che prevedono di evitare gli assembramenti, il mantenimento della distanza di sicurezza e l’utilizzo della mascherina.

