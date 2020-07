Controlli sull’arenile di Sant’Agostino, fioccano le multe

Gaeta – Oggi, sulle spiagge del sud pontino, personale del Commissariato di Gaeta, coadiuvato dai militari della locale Guardia Costiera, ha effettuato controlli amministrativi e finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sanitarie al fine di prevenire i contagi da Covid-19.

I controlli sono poi stati estesi alla verifica del corretto utilizzo del suolo demaniale e alla presenza dell’assistente bagnanti e delle dotazioni per il salvamento nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2020”.

È così emerso che un concessionario autorizzato al solo noleggio di attrezzature balneari, aveva posizionato tali strutture in un tratto di spiaggia libera demaniale, rendendolo, di fatto, un vero e proprio stabilimento balneare privato. Oltre alla sanzione amministrativa, il gestore è stato diffidato a rimuovere le attrezzature dall’arenile abusivamente occupato.

Nel seguito dei controlli, sono emerse altre irregolarità, in particolare per l’occupazione abusiva di tratti di spiaggia libera con canoe e pedalò, concessi in affitto agli utenti in violazione a quanto previsto dal Codice della Navigazione; uno di essi era, inoltre, risultato privo del titolo idoneo all’esercizio di attività di noleggio dei mezzi acquatici.

Infine, è stato sanzionata un’attività di somministrazione di alimenti e bevande poiché sprovvista della relativa autorizzazione. Le singole violazioni amministrative contestate nel corso dell’operazione, sono state contravvenzionate fino ad un massimo di 20.000,00 euro.

