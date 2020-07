Fiumicino, dispenser con gel igienizzante in via Torre Clementina

Fiumicino – “Sono stati installati questa mattina in maniera sperimentale su due colonnine che erogano il ticket dei parcheggi blu a tariffa oraria in via di Torre Clementina due dispenser igienizzanti per le mani“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Si tratta di una soluzione molto utile per tutti – conclude Caroccia – in questo periodo di emergenza sanitaria. Dopo la sperimentazione, che siamo certi sarà positiva, il servizio sarà esteso a tutte le colonnine, chiaramente a costo zero per l’Amministrazione comunale”.

