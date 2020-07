Maxi incendio a Nettuno, otto cani morti e una casa in fiamme: indaga la Polizia

Nettuno – Un incendio devastante ha colpito la zona Tre Cancelli, nella periferia di Nettuno. A prendere fuoco, nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio, è stata una vasta area di terreno incolto fra via Campo Cerreto e via Rovito. Le fiamme, a causa del vento, hanno raggiunto le case circostanti e alcune automobili parcheggiate in strada.

Le macchine sono esplosa in seguito al rogo e il grande boato causato dallo scoppio ha messo in allarme gli abitanti del quartiere. Il fuoco ha distrutto anche una casa vicina al terreno, nella quale erano presenti cumuli di rifiuti e 15 cani, ma otto di questi purtroppo non sono riusciti a sopravvivere al violento incendio. La Asl Roma 6, grazie ai microchip, ha individuato il proprietario, il quale è indagato per omessa custodia e malgoverno di animali.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai Distaccamenti di Anzio e dintorni e un elicottero dei pompieri. Sul luogo anche quattro pick-up e due autobotti della protezione civile insieme ai volontari dell’associazione “Nettuno”. Presente anche la Polizia del commissariato di Anzio, che sta indagando sulla vicenda.

