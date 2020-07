Sabaudia, bagnino positivo al Covid-19: avviata l’indagine epidemiologica

Sabaudia – Un bagnino di Sabaudia è risultato positivo al Covid-19. La paura circa la presenza e la diffusione del coronavirus è arrivato tra le splendide dune di Sabaudia.

Dopo aver fermato un venditore ambulante positivo alle autolinee di Sabaudia, stavolta è un bagnino, originario di Latina, ad essere risultato positivo. Il ragazzo, dopo qualche giorno di febbre, si è sottoposto al test ed è risultato positivo al Covid-19.

L’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica per cercare di ricostruire i contatti del giovane. Intanto sono stati sottoposti a test gli altri due ragazzi che lavoravano con il bagnino, originario del capoluogo pontino, mentre si ritiene che il rischio per i bagnanti sia limitato, dato che il giovane non sembra avesse rapporti diretti con gli ospiti del chiosco.

