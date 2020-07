Trastevere Calcio Femminile, colpo di mercato: Narduzzi in amaranto

Roma – Primo acquisto col “botto” del Trastevere calcio femminile: si tratta della bomber Valeria Narduzzi, classe ’91, 162 gol in 8 stagioni tra Serie B e Serie C: inizia a giocare nella S.S. Lazio, in seguito alla Eurnova e poi passa alla Roma Calcio per tre campionati.

La squadra allenata da Claudio Ciferri si arricchisce quindi di un’attaccante di grande valore ed esperienza.