Anzio Calcio, Trombetta e La Monaca confermati in rosa

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver confermato due giovani cresciuti nel proprio settore giovanile e che faranno parte della rosa della prima squadra anche nella stagione 2020/21. Si tratta del portiere Alessio Trombetta e del difensore Andrea La Monaca.

Il primo, classe 2001, ha debuttato in Serie D nella stagione 2018/19, collezionando complessivamente 9 presenze nella massima serie dilettantistica. Il secondo, all’Anzio fin dalla Scuola Calcio, è stato capitano del gruppo dei 2000 fino agli Allievi e successivamente della Juniores Nazionale.

Anche per lui l’esordio in D è avvenuto nella stagione 2018/19 (6 presenze in totale) mentre lo scorso anno si è ritagliato uno spazio importante nella prima squadra di mister Guida, che lo ha impiegato sia come centrale che come esterno di difesa.

(testo/foto@Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)