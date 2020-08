Anzio – Ultimato il nuovo manto stradale lungo i 1.600 metri dello Stradone del Sandalo ad Anzio. L’atteso intervento rientra in un lotto di nuove opere, con un investimento complessivo pari a circa 300.000 euro, che prevedono anche la manutenzione straordinaria di Via dei Gelsi, del tratto intercomunale Anzio-Nettuno, in prossimità della stazione ferroviaria di Padiglione e la sistemazione delle strade bianche, lungo le traverse dello Stradone del Sandalo ed in zona dei laghi al Quartiere Sacida.

In tutti gli interventi è stata prevista la bonifica delle cunette. “Si tratta di concreti obiettivi raggiunti, – ha detto il Sindaco, Candido De Angelis – grazie al grande lavoro di programmazione dell’Amministrazione ed all’approvazione, lo scorso dicembre, del Bilancio di Previsione 2020″.

“In questi giorni, – comunica il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – i cantieri sono aperti anche lungo i 1.200 metri di Via dei Gelsi dove, entro l’inizio della prossima settimana, contiamo di completare il nuovo manto stradale. Tra i prossimi interventi in programma anche la manutenzione straordinaria di Via del Cinema, al Quartiere Falasche e di Via della Fonderia, a Lavinio Stazione”.

