Canneto in fiamme a Isola Sacra, intervengono Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Fiumicino – Mattinata di lavoro per i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, impegnati a spegnere un rogo divampato a Isola Sacra. A bruciare un canneto in via Scagliosi. Immediato l’intervento della Protezione Civile che, assieme a una squadra dei Vigili del Fuoco, sta domando e spegnendo l’incendio. Da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.

(Il Faro online)