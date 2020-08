Coronavirus, Regione Lazio: “pubblicato il bando per bonus a medici specializzandi”

Regione Lazio – È stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio il bando “Bonus per i medici in formazione specialistica per l’attività svolta in emergenza da Covid-19” per riconoscere un contributo economico agli specializzandi delle Facoltà di Medicina che hanno svolto la loro attività nei reparti Covid durante l’emergenza sanitaria. Ad oggi sono stati già 165 gli specializzandi che, avendo sottoscritto un rapporto contrattuale con le aziende del servizio sanitario regionale hanno già ottenuto un riconoscimento economico.

“Ora, grazie a questo nuovo bando, oltre 200 altri specializzandi potranno ottenere un bonus. Si tratta di un contributo che mira a valorizzare l’impegno dimostrato, il prezioso lavoro a supporto del personale medico in questa delicata fase storica e che formalizza non solo economicamente il percorso di formazione sul campo. Competenze e conoscenze importanti che sono state e saranno in futuro a servizio della salute dei cittadini” – dichiarano congiuntamente gli assessori regionali alla Scuola e Formazione, Claudio Di Berardino e alla Sanità, Alessio D’Amato.

