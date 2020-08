Corte dei Conti: certificato il risultato storico, la sanità del Lazio è un punto di riferimento

Regione Lazio – “La Corte dei Conti certifica il risultato storico dell’uscita dal Commissariamento e apprezza il lavoro sull’emergenza Covid-19. Sono veramente soddisfatto del Giudizio di Parifica e della Relazione sulla sanità nel quale è stato evidenziato dal Presidente Benedetti e dalla consigliera Serbassi il risultato storico dell’uscita dal Commissariamento e il miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Così come sono di particolare rilievo i giudizi del procuratore Lupi nella sua requisitoria nella parte relativa al nostro sistema sanitario come punto di riferimento nella lotta al Covid. Un messaggio che gratifica tutti noi degli sforzi fatti ed in particolare i nostri operatori sanitari”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito al Giudizio di Parifica della Corte dei Conti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio