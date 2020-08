Roma – Pomeriggio di duro lavoro per i volontari della Protezione Civile di Fiumicino, impegnati su più fronti. Dopo il rogo a Isola Sacra (leggi qui), tre squadre della medesima Protezione Civile sono poi accorse su due incendi, divampati contemporaneamente nella periferia di Roma: uno in via Belforte di Monferrato, nella Piana del Sole, e via l’altro su via Usini, a Ponte Galeria.

Sul posto otto operatori della Protezione Civile e una squadra dei Vigili del Fuoco. A destare maggiore preoccupazione il rogo divampato a ridosso della stazione ferroviaria di Ponte Galeria: a bruciare, infatti, un deposito di traverse dei binari, completamente distrutte dal fuoco. Intervento ancora in corso. Al momento non si registrano persone coinvolte. Da accertare le cause dei roghi.

Foto 3 di 4







(Il Faro online)