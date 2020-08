Fiumicino, Costa: “Volutamente oscurate due ore di diretta streaming del Consiglio”

Fiumicino – “Dopo la seduta del Consiglio comunale di ieri 31 luglio 2020, come gruppo di opposizione non possiamo fare altro che denunciare per l’ennesima volta la maldestra gestione di questa Amministrazione comunale che continua sull’imbarazzante strada intrapresa ormai da tempo”.

E’ quanto afferma Stefano Costa, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Fiumicino, che aggiunge: “Chi ha avuto modo di seguire la diretta streaming ha potuto rendersi conto di come una grossa fetta di minuti siano stati opportunamente rimossi nella seguente pubblicazione del video al solo fine di pilotare l’opinione pubblica a proprio vantaggio, non rendendo giustizia a quei principi di democrazia propri di una seria conduzione della cosa pubblica.

Nello streaming originale inoltre, contravvenendo al regolamento, la seduta viene sospesa dalla Presidente senza opportuna motivazione e le riprese – interrotte ad hoc – sono state riavviate in seguito dietro suggerimento della maggioranza.

Diffidiamo la presidente Vona a ripristinare il video integrale della seduta della durata di sei ore e non di quattro. Chiediamo con forza che alla comunità non venga presentato un racconto incompleto che omette la giusta visione del confronto. Ci domandiamo quanto ancora sarà necessario aspettare prima di riscontrare nei fatti e non soltanto nelle parole un’adeguata apertura al dibattito“.

(Il Faro online)