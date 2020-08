Fiumicino, l’appello di Patria e Libertà al Comune: “80mila abitanti meritano un ospedale”

Fiumicino – “Abbiano deciso di affiggere uno striscione e lanciare un messaggio chiaro all’amministrazione comunale ed alla regione Lazio affinché si impegnino nella realizzazione di un ospedale nel nostro territorio”. E’ quanto si legge in una nota del circolo FdI Patria e Libertà di Fiumicino.

“Siamo vicini e condividiamo la battaglia di tutti quei comitati cittadini che in questi ultimi mesi si stanno impegnando nel chiedere la costruzione di un ospedale nel nostro comune – prosegue la nota -. Riteniamo difatti che non sia possibile che un comune come Fiumicino, uno dei più grandi per estensione in Italia, con una popolazione di ottantamila persone non abbia un ospedale attrezzato per tutti i tipi di emergenza sanitaria e costringa i propri cittadini al ricovero in ospedali lontani chilometri dal nostro territorio”.

Auspichiamo – conclude la nota – che considerata la recente uscita dal commissariamento sanitario, avvenuto dopo 11 anni, da parte della Regione venga messo in cima alle priorità la realizzazione di un ospedale nel nostro comune”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino